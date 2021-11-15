У Тернополі іноземець поранив ножем охоронця бару

Іноземцю, якого підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження охоронцю бару, загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліцейських надійшло повідомлення про те, що в одному із барів Тернополя відвідувач під час конфлікту наніс удар гострим предметом охоронцю закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Потерпілого, 26-річного жителя Тернопільського району, з проникаючи пораненням черевної порожнини шпиталізували до лікарні. Допоки медики рятували життя молодому чоловікові, працівники поліції встановлювали обставини інциденту та розшукували зловмисника.

Правоохоронці затримали причетного до нанесення травм охоронцю. Ним виявився 35-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне. Чоловік проживає на території України законно, раніше в поле зору поліцейських не потрапляв.

За попередніми даними, іноземець неодноразово раніше відпочивав в даному закладі громадського харчування та завжди поводився зухвало. Під час останнього візиту до бару він теж проявляв неповагу до оточуючих та на зауваження працівників закладу не реагував. На цьому ґрунті у нього виник словесний конфлікт з охоронцем. У ході якого іноземець схопив предмет, схожий на ніж та завдав ним удар в живіт потерпілому. Після цього з місця події втік.

Наразі громадянина Сьєрра-Леоне затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період проведення досудового розслідування.