На Бережанщині на смітнику у поліетиленовому пакеті місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка

На стихійному сміттєзвалищі на Бережанщині місцеві мешканці натрапили на тіло невідомого чоловіка, загорнутого у поліетиленові пакети й покривала зі зв’язаними ногами.

Це сталося ще 8 листопада в лісосмузі між селом Шибалин та Бережанами. Люди викликали поліцію.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході досудового слідства на тілі загиблого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження, - зазначив на брифінгу начальник ГУНП області Олександр Богомол.

Працівники поліції встановили особу загиблого – це житель одного із сіл Тернопільського району, 1990 року народження. Оперативники карного розшуку встановили особу, причетну до смерті чоловіка, а також мотив – ревнощі.

Ще 17 вересня потерпілий приїхав в Бережани до колишньої співмешканки, просив її повернутися додому і погрожував. Це не сподобалося її знайомому. А за деякий час він час повідомив, що проблему вирішив.

У ході перевірки стало відомо, що між чоловіками виникла бійка. Підозрюваний завдавав удари металевою трубою. Після того, як потерпілий вже не подавав ознак життя, вивіз тіло у багажнику на стихійне сміттєзвалище.

Зловмисник уже неодноразово притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження, погрози та угони. Чоловіка взято під варту без можливості внесення застаи.

31-річному жителю Бережан оголосили підозру згідно із ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство. Процесуальне керівництво над провадженням здійснює Тернопільська обласна прокуратура.