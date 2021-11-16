Тернопільщина потрапила до «жовтої» карантинної зони

Станом на 15 листопада Тернопільська область - у «жовтій» карантинній зоні. «Червоний» рівень епіднебезпеки поширення COVID-19 запроваджено у 17 областях України та м. Київ. Про це пише ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» на своїй сторінці у Facebook.

У «помаранчевій» зоні п’ять областей країни. У «жовтій» зоні — дві області - серед них і наша.

Рівень захворюваності в Україні становить 767 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності у Сумській області, Миколаївській, Полтавській, далі йде Хмельницька та Рівненська.

Найнижчий рівень – у Кіровоградській області, у Закарпатській — 397 та у Вінницькій — 538.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні й у середньому по країні складає 78,8 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Лише у двох областях - Тернопільській та Кіровоградській впродовж останніх трьох днів - показник госпіталізацій COVID-хворих не перевищував визначеного рівня.

У Тернопільській області показник завантаженості ліжок із киснем має тенденцію до зниження і становить 52%.