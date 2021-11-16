Наказала вчителям віддати премії у "липовий" благодійний фонд: на Тернопільщині звільнили з посади одіозну директорку школи

"Майдануті українці", "АТОвці-пияки" і "Крим-не-наш" - такими висловами і сумнівними управлінськими рішеннями запам'ятається хоростківцям уже звільнена директорка місцевої опорної школи Галина Ворона.

Її призначила на посаду регіоналівська влада ще в 2012 році. Тоді після місцевих виборів Партія Регіонів зайшла у районну раду і почала призначати на керівні посади своїх людей. Так Галина Ворона зайняла крісло очільника школи, з якого посунули її попередника з "Нашої України".

За кілька місяців її від Гусятинського району делегували в Київ отримувати грамоту Кабміну з рук Миколи Азарова.

Коли почався Майдан, Галина Ворона гне поспішила підтримати патріотичних мешканців Хоросткова, вчителів своєї школи. Вони розповідають - вона негативно відгукувалася про події на Майдані, називала мітингувальників "майданутими". Обурені городяни вирішили провчити затяту регіоналку: до її будинку виїхали автомайданівці, а на знак протесту проти її антиукраїнських, антипатріотичних висловів палили під брамою вінки.

Після того, як Росія окупувала Крим, а тоді взялася за Донбас, вчителі вирішили організувати патріотичні заходи на підтримку наших бійців, за повернення Криму. На що отримали відсіч від директорки - таких заходів не треба, "Крим не наш", навіщо цю тему чіпати.

Попри солідне "регіоналівське" минуле їй вдалося зберегти посаду. На останніх місцевих виборах Галина Ворона балотувалася в депутати громади від "Слуги народу". Та на цьому пригоди Галини Ворони не закінчилися, а навпаки - набрали розмаху.

Собі - премію, а вчителям - ні копійки!

Цього року до Дня вчителя влада Хоростківської громади вирішила вручити премії усім педагогам громади. Знайшли кошти, поділили між вчителями, аби нікого не обділити. Надбавка вийшла непогана - 50 відсотків. Галина Ворона підбурила педагогів своєї школи і почала вимагати для закладу премію в 100 відсотків.

На практиці це означало, що ГРОШІ мали ЗАБРАТИ ВІД СІЛЬСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ, залишити їх без копійки. Влада на це не пішла - якщо давати премію, то всім!

Невдовзі в міськраду почали поступати заяви від вчителів опорної школи, якою керувала Галина Ворона, в яких люди писали, що відмовляються від премії і передають гроші в "соціальний фонд підтримки міського голови"... Мовляв, директорка сказала їм усім так зробити - відмовити від премії.

Такий фонд насправді був вигадкою.

У той же час Галина Ворона пішла ще далі - вона була зобов'язана написати наказ на преміювання своїх вчителів - щоб люди отримали гроші. Але цього не зробила. Поки на словах вона вимагала 100 відсотків премії для вчителів своєї школи, на ділі навіть не підписала документи, щоб вони ці гроші отримали. Люди залишилися ні з чим. А директорка школи свою премію отримала в повному обсязі!

За такі дії Галина Ворона отримала догану. Але це - не єдиний трафунок у її трудовій біографії.

Батьки, купуйте парти?!

Торік у Хоросткові анонсували "Велике будівництво" опорної школи. Дві частини коштів виділила держава, а третину обов'язково мала дати громада. Інакше школу не включили б у програму. В мерії Хоросткова шукали 4 мільйони гривень де могли - забрали з ремонтів, "комуналки", енергоносіїв, лиш би забезпечити той ремонт. І це робили в той час, поки на камеру Галина Ворона розповідала, що громада не дала ні копійки на ремонт закладу.

Комедія почалася тоді, коли директорка розпорядилася повиносити з кабінетів усі парти і шафи. Мовляв, завдяки програмі "Велике будівництво" вдасться закупити для школи все нове. Вчителі, які кинулися виконувати наказ Галини Ворони, не знали, що відповідно до документів ремонтувати мали тільки їдальню, коридори, спортзал. І аж ніяк не робити внутрішні ремонти кабінетів. Ні, тим більше, купувати нові меблі.

Їх батьки та вчителі повиносили на склад за школою. Частина меблів поламалася, частину списали. Добре, що деякі вчителі ризикнули зберегти парти, шафи неушкодженими.

Коли почали готуватися до навчального року, то постало запитання - а за чим мають сидіти діти? Коли почали на педраді питати про це директорку, то отримали у відповідь порцію нецензурних слів і "наїздів". Мовляв, хто вони тут такі, аби ставити подібні запитання! Поламані меблі мали за свій кошт купувати батьки. Як і, з'ясувалося, ще й медалі...

По чім золота медаль? А за скільки посада вчителя?

"Моя дитина добре вчиться, чому я маю платити, щоб її подали на тримання медалі?!" - справедливо обурювався не один батько, чиї діти показували високі досягнення у навчання в опорній школі. Але не могли розраховувати на медаль. Бо її треба було... купити і погодити з директором школи. Інакше ніяк.

Аналогічно з вакантними посадами вчителів. "Хочеш влаштуватися на роботу - оплати рахунок", - розповідають не на камеру журналістам мешканці Хоросткова, педагоги за фахом, які могли б успішно навчати дітей, якби не корупційна перепона в директорському кабінеті.

Після доган і звільнення Галина Ворона взялася шукати шляхи, як повернути втрачене крісло. Наразі вчителі зітхнули з полегшенням - після майже 10 років терору у школі запанувала затишна атмосфера. Діти вчаться, педколектив працює, зарплати отримує, школа продовжує розвиватися. Ніхто не чує в свій бік "Ти - дура!" або "Ти - тупа!".

От тільки частина педагогів продовжує отримувати настирливі дзвінки від колишнього начальства. Одних воно просить, інших залякує, щоб підписувалися під колективним зверненням повернути керівника.

Люди бояться, що ситуація погіршиться, і все повернеться, як було. От тільки не розуміють - все в їхніх руках. Тільки разом вони зможуть домогтися, щоб влада призначила фахового менеджера, порядну людину на посаду директора опорної школи. Яка не буде їх ображати, а поважати.

Який шлях оберуть хоростківські вчителі - мовчати і програти чи заговорити і перемогти?