У кременецькій лікарні померло немовля: родичі звинувачують лікарів

немовля 6566У лікарні на Кременеччині померло немовля. Брат породіллі звернувся до поліції, що знати причину нещастя.

22-річний чоловік подав заяву у правоохоронні органи, де вказав про непрофесійні дії лікарів одного з медичних закладів Кременецького р-ну. Він повідомив, що 14 листопада його сестра народила дівчинку, яка померла. Заявник не розуміє, чому про смерть не відомо у поліції і хоче зрозуміти, що ж спричинило смерть дитини.

За попередніми даними, дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грам. Лікарі стверджують, що у немовляти не розкрилися легені. Вони більше години намагалися реанімувати новонароджену, але не змогли. Причина смерті – тяжка асфіксія при народженні. Це підтвердив і розтин, який проводив місцевий експерт.

Аби виключити підробку свідоцтва, судово-медичну експертизу робили і в іншій установі вже у ході кримінального провадження. Висновки були аналогічні.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч.2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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