Вночі у Збаражі горіло кафе. Пожежу гасили понад дві години

Сергій Надал: тарифи за тепло у цьому році для тернополян не зростатимуть Дослівно. “Вартість тепла та гарячої води для населення залишиться без змін. У садочках, школах, лікарнях та інших бюджетних установах буде тепло. На даний час виконуються домовленості між урядом і...

На Тернопільщині виявили майже 900 ящиків фальсифікату під виглядом відомого бренду Підробленого алкоголю на півтора мільйона гривень виявили оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини. Уся продукція була маркована етикетками відомого заводу.

На Тернопільщині більшість безробітних – жінки За 10 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 34.8 тис. осіб, з них 27,4 тис. були визнані...

Правоохоронці провели рейд тернопільським ринком На Тернопільщині правоохоронці проводять рейди з виявлення фактів незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів та функціонування несанкціонованих ринків. Крім того, перевіряють...