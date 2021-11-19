Вночі у Збаражі горіло кафе. Пожежу гасили понад дві години

Рятувальники Тернопільщини сьогодні вночі приборкували вогонь, який охопив збаразьке кафе.
19 листопада о 1:44 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення, що у Збаражі на вул. Грушевського виникла пожежа місцевого закладу громадського харчування.
На місце виклику направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Також додатково спямували черговий та резервний караули 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону й резервний караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Нижчі Луб’янки, а також оперативно-координаційний центр Головного управління.
Вогонь знищив покриття, перекриття та дерев’яне внутрішнє оздоблення на площі 375 м кв., а також пошкодив стіни будівлі. Пожежу локалізували о 3:08, а о 4:10 повністю ліквідували. Під час гасіння врятовано дві будівлі та вісім дерев’яних альтанок.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.