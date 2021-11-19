На Тернопільщині 37-ірічному чоловікові потяг відрізав ноги

Кілька метрів не вистачило машиністу потяга, аби загальмувати вчасно. На переїзді в селі Мусорівці вантажний поїзд травмував чоловіка. Нещастя трапилося 18 листопада близько 16:00, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на перегоні Ланівці-Збараж, за межами станції, травмувався житель Збаразької територіальної громади.

За попередніми даними, потерпілий знаходився на колії. За словами сусідів, він зловживає спиртними напоями. В результаті наїзду 37-річному чоловікові ампутувало дві ноги. Його госпіталізували до медзакладу.

Проводиться слідство.