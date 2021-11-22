На Тернопільщині з криниці витягли з численними травмами чоловіка

У Чортківському районі чоловік впав у криницю - витягали рятувальники.

Сьогодні близько 3.30 на лінію «101» надійшло повідомлення від поліції, що в с. Чабарівка Васильковецької територіальної громади на вул. Суходільська місцевий житель знаходиться у криниці глибиною 6 м.

До місця події виїхав черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та працівники екстреної медичної допомоги. Особовим складом пожежно-рятувального підрозділу, за допомогою спеціального обладнання, чоловіка витягнули з криниці й передали медикам. Потерпілого госпіталізовали до КНП «Гусятинську РКЛ» з діагнозом «множинні колоті, різані, рвані рани рук, шиї, грудної клітини зліва».