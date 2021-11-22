На Тернопільщині мисливець на полюванні поранив жінку і дитину

Неподалік села Свидова, що на Чортківщині з мисливської рушниці чоловік поранив жінку та дитину. Сталося це 21 листопада близько опівдня.
Медиків викликали мисливці.
За словами начальника Чортківського районного відділу поліції Анатолія Мельника, зараз в Україні триває мисливський сезон.
На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей.
Потерпілі – жінка, 1960 року народження, та її семирічна онучка. Вони йшли на цвинтар вздовж поля. Дробинки поранили перехожих. На щастя, і у бабусі, і у дівчинки легкі тілесні ушкодження – врятував зимовий одяг та відстань.
У ході перевірки стало відомо, що дозволи на полювання чоловіки мають, документи на зброю також у них є.
Триває слідство, зазначають у поліції.