Квартира для холостяка: як вибрати та не помилитися?

Молоді люди, які тільки-но починають свою кар'єру, зазвичай готові швидко приймати рішення в міру появи можливостей. Зазвичай вони пов'язані зі зміною роботи, а це, своєю чергою, з необхідністю переїхати. Тому часто постає питання з житлом. Без проблем зняти квартиру в Тернополі можна завдяки сервісу OLX. Як же має бути організований простір холостяка?

Важливі критерії вибору

Приваблювати має не лише вигідна ціна. Основними факторами є:

розташування;

квадратура;

планування;

наявність меблів та побутової техніки.

Розглядаючи розташування, варто звертати увагу на райони, які добре пов'язані із центром. Тут будуть розташовані офіси великих компаній та торговельні комплекси. Для одинаків дитячі садки, майданчики та поліклініки будуть менш важливими.

Якою має бути квадратура? Статистика показує, що люди, які мешкають одні, найчастіше вибирають двокімнатні квартири площею близько 40 квадратних метрів, що достатньо для комфортного проживання. До такого приміщення можна запросити гостей і навіть залишити їх переночувати.

Планування

Приділити увагу потрібно також плануванню та дизайну інтер'єру. Краще мати меншу квартиру з більшим потенціалом, ніж велику з безліччю марних затишних куточків і несучою стіною посередині. Практичне та зручне планування кімнат важливіше за площу.

У одинаків зазвичай немає часу або необхідності витрачати час на приготування вишуканих страв. Тож окрема повнорозмірна кухня не знадобиться. Невеликої робочої поверхні та кількох кухонних приладів буде цілком достатньо.

Мебльована квартира, готова до заселення, є перевагою та значно полегшує життя за умови, що смак господаря не надто відрізняється від уподобань орендаря. При цьому також варто віддавати перевагу стилю мінімалізм. Великого спального ліжка, робочого столу та шафи для речей вистачить, щоб організувати комфортне проживання однієї людини. Додатково можна поставити декілька крісел для гостей.