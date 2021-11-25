Неподалік Тернополя у Байковецькій громаді горіла ферма (ФОТО)

Вчора, 24 листопада, близько 15.00 год. на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Стегниківці Байковецької територіальної громади. Горіло приміщення тваринницької ферми, -зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

За викликом направили чергові караули 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, команду місцевої пожежної охорони с. Шляхтинці та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Площа охоплена вогнем сягала 800 м кв. О 15:51 пожежу локалізували, а о 17.11 ліквідували.

Загалом до гасіння залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу, а також мобільну оперативну групу Тернопільського районного управління.

Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлює слідство.