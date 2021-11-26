Одежда для медицины и HORECA

Одежда для работников медицины и отельно-ресторанного бизнеса должна быть качественной и удобной. Представители этих профессий постоянно пребывают в движении, поэтому очень важно, чтобы их форма не мешала во процессе работы и при этом была прочной.

«Торнадо» производит качественную одежду для медицины и HORECA. В коллекции представлены:

- халаты,

- костюмы,

- фартуки,

- головные уборы,

- обувь.

Цвет одежды также играет не последнюю роль, поэтому производитель предлагает 9 вариантов, начиная с белого и заканчивая темно-синим и черным.

Особенности тканей

Для шитья одежды этой категории используют несколько видов ткани:

- Хлопок. Полностью натуральная ткань, которая позволяет коже дышать. Используется для медицинских халатов.

- Грета. Смесовая ткань, которая на 47% состоит из полиэстера и на 53% из х/б-материала. Отличается высокой износостойкостью.

- Полиэстер. Синтетическая ткань, не требующая особого ухода. Не мнется, легко стирается и не растягивается. Используется для пошива халатов.

- Медпоплин. Смесовая ткань, состоящая из полиэстера и х/б-материала. Хорошо пропускает воздух, но при этом не мнется и долго сохраняет свою форму. Используется для пошива медицинской одежды и формы для работников отельно-ресторанного бизнеса.

- Панацея. Смесовая ткань, состоящая их полиэстера и вискозы. Легкая гипоаллергенная ткань, устойчива к загрязнениям. Используется для производства костюмов хирурга.

Изделия из этих тканей защищают от механических воздействий и долго сохраняют свой изначальный вид.

Коллекция обуви

Обувь для медиков и работников HORECA представлена в трех моделях:

- пантолеты;

- текстильные тапочки;

- сабо.

Для производства используются прочные материалы: натуральная кожа, текстиль, полимерные материалы. Антискользящие накладки на подошве обеспечивают дополнительный комфорт. Обувь выпускается в размерах с 36-го по 47-й.

Почему стоит выбрать «Торнадо»?

Производитель одежды «Торнадо» обеспечивает для своих клиентов 7 основных преимуществ:

1. Одежда шьется только из высококачественны материалов. 2. Цены выгодные. 3. Доступен пошив одежды по индивидуальным меркам. 4. Есть возможность собрать полный комплект одежды, начиная с обуви и заканчивая головным убором. 5. Заказ выполняется в короткие сроки с соблюдением всех правил и технологий пошива спецодежды. 6. Можно проконсультироваться со специалистом по поводу состава тканей и других особенностей одежды или заказать выезд менеджера. 7. Есть возможность нанесения логотипа.

«Торнадо» — надежный и проверенный производитель спецодежды для медиков, работников HORECA и представителей других профессий, который гарантирует 100%-е качество своих изделий.