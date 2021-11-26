Одежда для медицины и HORECA

Одежда для работников медицины и отельно-ресторанного бизнеса должна быть качественной и удобной. Представители этих профессий постоянно пребывают в движении, поэтому очень важно, чтобы их форма не мешала во процессе работы и при этом была прочной.
«Торнадо» производит качественную одежду для медицины и HORECA. В коллекции представлены:
- - халаты,
- - костюмы,
- - фартуки,
- - головные уборы,
- - обувь.
Цвет одежды также играет не последнюю роль, поэтому производитель предлагает 9 вариантов, начиная с белого и заканчивая темно-синим и черным.
Особенности тканей
Для шитья одежды этой категории используют несколько видов ткани:
- - Хлопок. Полностью натуральная ткань, которая позволяет коже дышать. Используется для медицинских халатов.
- - Грета. Смесовая ткань, которая на 47% состоит из полиэстера и на 53% из х/б-материала. Отличается высокой износостойкостью.
- - Полиэстер. Синтетическая ткань, не требующая особого ухода. Не мнется, легко стирается и не растягивается. Используется для пошива халатов.
- - Медпоплин. Смесовая ткань, состоящая из полиэстера и х/б-материала. Хорошо пропускает воздух, но при этом не мнется и долго сохраняет свою форму. Используется для пошива медицинской одежды и формы для работников отельно-ресторанного бизнеса.
- - Панацея. Смесовая ткань, состоящая их полиэстера и вискозы. Легкая гипоаллергенная ткань, устойчива к загрязнениям. Используется для производства костюмов хирурга.
Изделия из этих тканей защищают от механических воздействий и долго сохраняют свой изначальный вид.
Коллекция обуви
Обувь для медиков и работников HORECA представлена в трех моделях:
- - пантолеты;
- - текстильные тапочки;
- - сабо.
Для производства используются прочные материалы: натуральная кожа, текстиль, полимерные материалы. Антискользящие накладки на подошве обеспечивают дополнительный комфорт. Обувь выпускается в размерах с 36-го по 47-й.
Почему стоит выбрать «Торнадо»?
Производитель одежды «Торнадо» обеспечивает для своих клиентов 7 основных преимуществ:
- 1. Одежда шьется только из высококачественны материалов.
- 2. Цены выгодные.
- 3. Доступен пошив одежды по индивидуальным меркам.
- 4. Есть возможность собрать полный комплект одежды, начиная с обуви и заканчивая головным убором.
- 5. Заказ выполняется в короткие сроки с соблюдением всех правил и технологий пошива спецодежды.
- 6. Можно проконсультироваться со специалистом по поводу состава тканей и других особенностей одежды или заказать выезд менеджера.
- 7. Есть возможность нанесения логотипа.
«Торнадо» — надежный и проверенный производитель спецодежды для медиков, работников HORECA и представителей других профессий, который гарантирует 100%-е качество своих изделий.