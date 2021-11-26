“Доступні ліки” на Тернопільщині. Інструкція з отримання

Жителі Тернопільської області можуть отримати 354 лікарських засоби безоплатно або з невеликою доплатою за програмою “Доступні ліки”. Це можна зробити у 294 аптеках, які беруть участь у програмі реімбурсації. Де і як пацієнтові отримати потрібні ліки?

“Доступні ліки” — програма, яка дозволяє пацієнтам отримувати в аптеках безоплатні або за невелику доплату ліки від серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету. А також препарати для профілактики інсультів та інфарктів.

З 1 жовтня “Доступних ліків” стало більше, і тепер до програми включено 354 лікарські засоби. З них:

198 — серцево-судинні хвороби;

51 — діабет ІІ типу;

27 — профілактика інсультів та інфарктів;

16 — бронхіальна астма;

30 — розлади психіки та поведінки;

27 — епілепсія;

5 — нецукровий діабет.

У 2021 році лікарі виписали пацієнтам Тернопільської області більше 385 тис. електронних рецептів за програмою. Із них погашено, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки — 339 тис. рецептів.

Розподіл виписаних рецептів у Тернопільській області за групами хвороб:

Серцево-судинні захворювання — 267,5 тис.;

Цукровий діабет II типу — 61,2 тис.;

Профілактика інфарктів та інсультів — 44,6 тис.;

Бронхіальна астма — 11,9 тис.;

Психічні розлади. Епілепсія — 273;

Ревматичні хвороби — 34;

Нецукровий діабет — 28.

“Програма реімбурсації “Доступні ліки” покликана дати українцям доступ до препаратів для лікування хронічних хвороб і зменшити навантаження на гаманці. Адже такі ліки зазвичай доводиться приймати все життя. Це препарати проти серцево-судинних хвороб, астми, діабетів, розладів психіки тощо.

У Тернопільській області до послуг пацієнтів майже три сотні аптек, які мають договори з НСЗУ за програмою реімбурсації. І аптек, і нозологій щороку ставатиме більше, тож доступ до важливих ліків буде тільки розширюватися”, — зазначила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця.

Лікарські препарати з реєстру програми “Доступні ліки” можна отримати винятково за електронним рецептом.

Щоб отримати препарати за програмою “Доступні ліки”, потрібно зробити два кроки:

1. Звернутись до лікаря, який випише вам електронний рецепт на ліки:

Це може бути ваш сімейний лікар;

При цукровому діабеті електронний рецепт на ліки може виписати ендокринолог або сімейний лікар;

Ліки при розладах психіки та поведінки виписує психіатр;

А у випадку епілепсії — невролог або психіатр.

В електронному рецепті буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина.

На ваш телефон надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Електронний рецепт можна одержати без особистого прийому у лікаря. Але дистанційні комунікації потрібно узгодити з лікарем заздалегідь.

2. Прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки. Знайти аптеки допоможе мапа з аптеками на дашборді НСЗУ — “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”.

Національна служба здоров’я України адмініструє програму “Доступні ліки” та відшкодовує аптекам кошти за ліки, які отримали пацієнти. За 2021 рік НСЗУ відшкодувала аптекам Тернопільщини майже 23,5 млн грн.

Саме механізм реімбурсації, що закладений в основу програми “Доступні ліки”, робить лікування хронічних захворювань доступнішим. Адже пацієнтам, які через свій стан здоров'я потребують постійного прийому певних ліків, НСЗУ компенсує витрати на ліки. Тому закликаємо пацієнтів, яким потрібні перераховані ліки, не зволікати і доєднуватися до програми “Доступні ліки”!