На Тернопільщині засудили керівника фірми за підробку документів та заволодіння бюджетними коштами

Керівника фірми-підрядника обвинувачують у підробці актів виконаних робіт та привласненні бюджетних коштів при будівництві спортивного залу по вул. Залізничній у Чорткові.

Обвинувач довів у суді, що голова кооперативу, який виграв тендер на будівництво спортзалу у Чорткові, видав завідомо неправдиві офіційні документи й отримав понад 181 тисячу гривень за роботи, які не були виконані, - зазначають у пресслужбі Тернопільська обласна прокуратури.

За результатами розгляду кримінального провадження Тернопільський міськрайонний суд визнав особу винною і призначив позбавлення волі на строк 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки. Відповідно до вироку суду, обвинувачений має сплатити понад 181 тис грн майнової шкоди на користь державі в особі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.