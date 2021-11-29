Не залишили у біді: на Тернопільщині за вихідні врятовано трьох людей

Минулих вихідних рятувальниками Тернопільщини врятовано трьох людей.

Черговий караул пожежно-рятувальної частини разом з медиками рятували жителя сел. Козова, ногу якого затиснуло у кукурудзяній жатці зернозбирального комбайна.

Стався нещасний випадок 27 листопада у с. Покропивна Козлівської територіальної громади Тернопільського району, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Надзвичайники провели заходи із деблокування, потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка з діагнозом «травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, травматичний шок», госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Цього ж дня підрядники Головного управління ДСНС, за допомогою висувної драбини, врятували з ями, глибиною 3 м, місцеву жительку, яка впала в неї внаслідок власної необережності. У подальшому потерпілу, з підозрою на тілесні ушкодження, передано працівникам екстреної медичної допомоги та госпіталізовано в Копичинецьку РКЛ.

28 листопада в с. Старий Тараж Почаївської територіальної громади Кременецького району черговий караул за допомогою рятувальної мотузки витягнув зі ставу на берег місцевого жителя, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, упав з крутого берега та не міг самостійно вибратися. Чоловіка передано працівникам екстреної медичної допомоги.