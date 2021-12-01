Чи готовий Тернопіль протидіяти новому штаму коронавірусу “омікрон”?

Новий штам вражає молодих, але, за умови дотримання заходів безпеки та вакцинації, не повинен викликати ускладнень

Світ обговорює “африканський штам”

Минулого тижня зафіксовані перші масові випадки нового штаму коронавірусу “омікрон” на африканському континенті у ПАР, Ботсвані. Новий штам, на думку науковців, здатний швидше поширюватися. Випадки інфікування вже виявили в Ізраїлі, Франції, Великій Британії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Бельгії.

Країни світу вже вводять обмеження для уникнення швидкого розповсюдження вірусу. Зокрема, Велика Британія повернула вимогу здачі ПЛР-тесту при в’їзді до країни. Також подорожуючі зобов’язані йти на карантин до отримання результату тесту. Ізраїль на два тижні закрив кордони для іноземців. Більшість країн Європи ввела обмеження на подорожі з країн Африки.

Між тим, Всесвітня організація охорони здоров’я, закликала не вводити жорстких обмежень, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Лікарі з Південно Африканської республіки зазначають, що новий штам коронавірусу вражає переважно молодих людей до 40 років. Протікає у легкій формі, у першу чергу у тих, хто пройшов курс вакцинації. Також за попередніми даними, у хворих не зникає нюх та не знижується рівень кисню у крові.

В Україні поки складна ситуація

За даними сайту Worldometers Україна залишається другою після Росії за добовою смертністю від коронавірусу. Більшість летальних випадків припадає на невакцинованих осіб. В середньому щодня в Україні помирає близько 400 пацієнтів, які не змогли подолати хворобу.

У Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що завдяки вжитим заходам в країні має покращити епідемічна ситуація вже до кінця грудня. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна Україна пройшла пік хвилі пандемії у середині листопада і очікується спад захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.Єдиним способом уникнення важкого перебігу хвороби на сьогодні вважають вчасну вакцинацію.

У Тернополі ситуація краща

Тернопіль один з небагатьох обласних центрів, якому вдалося уникнути найгіршого сценарію завдяки вчасно вжитим заходам з боку місцевої влади. Зокрема наше місто, восени залишалося у “жовтій” зоні епіднебезпеки тоді, як більшість сусідів пішли у “червону” та змушені були вводити жорсткі обмеження.

- Завдяки вчасним рішенням міського голови Сергій Надала та міської влади у 2020 році закуплено три кисневі станції на загальну суму 7 млн грн. Тож Тернопіль забезпечений постачання свого власного медичного кисню і незалежний від можливих зовнішніх перебоїв, які спостерігалися у деяких областях України і навіть у Києві.

- Тернопільські лікарні повністю забезпечені медикаментами і всім необхідним.

- У місті один з найвищих показників вакцинації населення від коронавірусу, порівняно з рештою України. Вакцинацію пройшли понад 90 % працівників медичної сфери, освіти та комунальних підприємств, що обслуговують населення.

- Злагоджено працює система центрів масової вакцинації. Забезпечено можливість онлайн-запису. Зробити це можна на офіційному сайті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» https://www.medical.te.ua. Наявна достатня кількість вакцин усіх виробників.

- Міський голова Тернополя Сергій Надал неодноразово висловлював подяку усім тернополянам за розуміння і дотримання заходів безпеки, що на його думку є головним інструментом протидії пандемії.

- Також Сергій Надал, зважаючи на покращення епідситуації, звернувся до уряду з проханням пом’якшити умови для роботи громадського транспорту і дозволити допускати більше пасажирів, зокрема на стоячих місцях.

Захворюваність падає.Минулого тижня про позитивні сподівання на спад захворюваності повідомив начальник відділу охорони здоров‘я та медичного забезпечення ТМР Василь Данчак. За словами медика, кількість нових виявлених випадків хвороби зменшилася на 14 %. У Тернополі середній показник завантаженості ліжок складає на сьогодні 59 %.

За словами керівника відділу охорони здоров‘я та медичного забезпечення ТМР, якщо позитивна тенденція зберігатиметься, то вже за кілька тижнів у грудні захворюваність має піти на спад. Також зменшується навантаження на медичну систему.

Загалом за час пандемії у Тернополі захворіло більше 27 тисяч тернополян. З них — більше 23,5 тис вже одужали, і зафіксовано 474 летальних випадків. Середній приріст нових випадків за минулий тиждень складав близько 90 випадків нових виявлених хворих на день. Більше 200 пацієнтів перебувають у лікарнях. Більшість потребують кисневої підтримки, однакці цифри в рази менші ніж у сусідніх обласних центрах.

Важливо. Тернопіль уникнув “червоної зони”. У місті збереглися умови для нормального функціонування міста. Однак у міській раді наголошують — для збереження стабільної ситуації слід дотримуватися усіх заходів безпеки: уникати скупчень, носити маски у публічних місцях, використовувати антисептики. Лікарі ж наголошують, що єдиним способом уберегтися від важкого перебігу хвороби залишається вакцинація.