Захворюваність на COVID-19 у Тернопільській міській територіальній громаді спала на 22%

У Тернополі сьогодні відбулось онлайн-засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

На засіданні начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак надав актуальні дані щодо епідеміологічної ситуації у громаді та розповів про стан завантаженості ліжок у лікувальних закладах міста.

За його словами, у Тернопільській громаді впродовж останніх трьох тижнів спостерігається спад рівня захворюваності на COVID-19. Зокрема, за останній тиждень захворюваність зменшилась на 22%.

«Станом на 630-й день карантину у закладах охорони здоров’я перебуває 191 пацієнт з COVID-19, а за останню добу госпіталізовано 14 нових хворих, - розповідає Василь Даньчак. - Загалом у тернопільських лікувальних закладах розгорнуто 360 ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Середня завантаженість ліжок на сьогодні становить 51-53%».

Так, станом на ранок 3 грудня, у лікарнях Тернополя перебуває 184 хворих на COVID-19:

- У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги - 44 хворих на COVID-19, 28 з них – на кисневій підтримці через маску, 3 людей – на кисневому концентраторі, 3 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ;

- У Тернопільській комунальній міській лікарні №2 – 70 хворих з COVID-19, з них: 19 хворих – на кисневій підтримці через маску, 55 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі, 4 людей підключених до апарату ШВЛ. 2 людей у лікарні з підозрою;

- У Тернопільській міській комунальній лікарні №3 – 55 хворих з COVID-19, 13 з них – на кисневій підтримці через маску, 40 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі, 2 пацієнтів у лікарні з підозрою;

- У Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні – 15 хворих на коронавірус (9 дітей, 6 дорослих).

Василь Даньчак наголосив, що завдяки активній вакцинальній кампанії у громаді помітно знизився рівень захворюваності.

«На сьогодні першу дозу вакцини отримали 49,6% мешканців Тернополя, а дві дози – 33-34%. Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено понад 181 тисячу щеплень. В середньому за добу наші пункти вакцинації та мобільні бригади проводять від 1000 до 1500 щеплень. У місті працює шість пунктів та центрів вакцинації, де проводиться щеплення усіма наявними в Україні вакцинами. Також мобільні виїзні бригади вакцинують організовані колективи чисельністю понад 30 осіб».

З метою економії часу жителі громади можуть попередньо записатися на вакцинацію на сайті ttps://www.medical.te.ua/ua/.h

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації та графіку роботи центрів вакцинації населення можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.