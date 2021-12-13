Тернополянин під час суперечки застосував пістолет

П’яний тернополянин спровокував конфлікт, а потім два рази вистрілив. На щастя, обійшлося без потерпілих.

До поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік під час конфлікту здійснив два постріли у повітря з предмету, схожого на пістолет.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як встановили поліцейські, стріляв зі зброї 45-річний чоловік. У нього вилучили травматичний пістолет «Форт-17». Пояснити свого вчинку чоловік не зміг, адже перебував напідпитку. Стан алкогольного сп’яніння підтвердила судово-медична експертиза.

Що стало причиною конфлікту та усі обставини події, правоохоронці з’ясовують.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ - Хуліганство. Триває досудове розслідування.