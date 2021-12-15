На Тернопільщині під час пожежі загинула людина

Паління в ліжку призвело до пожежі та загибелі людини.

Вчора, 14 грудня, о 13:39 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку, в с. Тютьків Микулинецької територіальної громади Тернопільського району, інформують в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області .

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко, стіл та телевізор на загальній площі 3 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, а також облицювання стін і стелі в кімнаті будинку на площі 20 м кв.

На жаль, не обійшлось без жертв: на місці події виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1962 року народження, без ознак життя, згубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно, й стала причиною трагедії.

Пожежу ліквідовано місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.