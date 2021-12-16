У Чортківському р-ні сьогодні зранку Mercedes Sprinter зіткнувся з фурою

Рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП у Чортківському районі.

Сьогодні о 6:44 на автодорозі поблизу с. Комарівка Монастириської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулись автомобіль Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль DAF. Про це повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Внаслідок ДТП водій Mercedes Sprinter був зажатий рульовою колонкою. Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучалися чергові караули 19-ї та 9-ї державних пожежно-рятувальних частин 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Рятувальники деблокували 40-річного водія затиснутого рульовою колонкою та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Після медичного огляду потерпілий відмовився від госпіталізації.