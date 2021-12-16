На Тернопільщині мати та син померли від холоду у власному будинку

На Тернопільщині мати та син померли від холоду у власному помешканні.

Жителі Кременця занепокоїлись про те, що з сусідами, ймовірно, щось трапилося, оскільки у них в будинку впродовж кількох днів постійно увімкнене світло. Про свої побоювання мешканці 15 грудня повідомили у поліцію.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши до приміщення, поліцейські виявили два тіла - жінки, 1941 року народження, та її 53-річного сина.

Сусіди кажуть, що родина була неблагополучною, обидвоє зловживали спиртними напоями, але при цьому, намагалися економити на комунальних платежах. Тому люди здивувалися, що у будинку не вимикається світло впродовж кількох днів.

Старший інспектор-криміналіст Кременецького РВП, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив, але каже, що скоріш за все, смерть настала від трьох до п'яти днів тому. Попередня причина смерті - переохолодження.