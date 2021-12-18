Які епідеміологічні правила діятимуть у Тернополі напередодні свят?

У Тернополі завдяки вжитим протиепідеміологічним заходам продовжують у звичному режимі працювати усі шкільні та дошкільні заклади.

У Тернополі дозволено проводити святкові заходи для дітей, але діє обмеження на такі заходи в межах однієї групи садочку, чи одного класу у школі. Потрібно дотримуватися маскового режиму у громадському транспорті і закритих приміщеннях. Це допоможе стримати поширення хвороби.

Разом з тим, уряд з 9-го грудня запровадив нові правила, які стосуються у першу чергу невакцинованих громадян. Громадське харчування продовжує роботу, але за умови 100 % вакцинації працівників закладу, а також для відвідувачів. Підприємства мають призначити відповідальних осіб, які будуть перевіряти у відвідувачів наявність сертифікату, довідки про одужання, або ПЛР тесту не старішого за 72 години. Ті ж самі правила діятимуть відтепер у “жовтій зоні” для кінотеатрів, театрів, спортзалів та фітнес-центрів.

Що кажуть лікарі?

Лікарі переконують — єдиним способом вберегти себе та своїх близьких від важкого перебігу хвороби є вакцинація. На Тернопільщині летальність від COVID-19 серед невакцинованих у 9 разів вища ніж серед вакцинованих. Летальність на 100 тисяч серед невакцинованих у 44 рази вища, ніж серед вакцинованих. Про це минулого тижня повідомив заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар-епідеміолог ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» Володимир Паничев.

Тож лікарі рекомендують, пройти вакцинацію тим, хто досі цього не зробив. Таким чином можна вберегти себе і близьких від хвороби, а у грудні ще й скористатися економічною підтримкою з боку держави.

У місті достатня кількість вакцин проти Covid-19 рекомендованих ВООЗ. Розгорнуто кілька центрів масової вакцинації у близькій доступності до людей. З метою економії часу можна попередньо записатися на вакцинацію на сайті https://www.medical.te.ua/ua/. Також кожен може отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації та графіку роботи центрів вакцинації за телефоном гарячої лінії +380678811066.