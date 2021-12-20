У Тернополі чоловік вистрілив у груди своїй дружині

Суперечка із чоловіком для жінки закінчилась лікарняним ліжком.

Із пораненням грудної клітки бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні 30-річну тернополянку.

За інформацію правоохоронців, які проводять слідство, подружжя зловживає спиртними напоями.

У день нещасного випадку, а саме 17 грудня, у них були гості. Між чоловіком та дружиною виник конфлікт.

На момент сварки підозрюваний тримав на руках дворічну дитину. Аби заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер марки "Флобер". Саме в цей момент дитина смикнулася і зброя вистрілила.

Куля влучила у дружину. Вона самостійно викликала швидку і її госпіталізували. Загрози життю тернополянки, кажуть лікарі, намає.