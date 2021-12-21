На Тернопільщині рятувальники витягнули із замету «швидку»

Рятувальники вивільнили автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету і доставили лікаря до місця виклику.

Близько 2 години ночі 21 грудня у с. Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району «швидка» з лікарем, який поспішав на допомогу хворій людині, застрягла у снігу.

На допомогу вирушив черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Рятувальники провели буксирування зі снігового замету та доставили лікаря до місця виклику.