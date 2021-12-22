На Тернопільщині 49-річний чоловік помер від переохолодження

Переохолодження призвело до загибелі 49-річного жителя м. Копичинці Чортківського району.

21 грудня у морг Чортківської міської лікарні доставили тіло чоловіка, смерть якого настала внаслідок переохолодження. Про це повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.

Рятувальники застерігають! Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває - хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки.