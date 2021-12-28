На Тернопільщині сварка перетворилась на різанину

Всадив ніж у груди швагрові: на Тернопільщині сімейна сварка перетворилася на різанину.

Поліцію та швидку 25 грудня викликав житель Чортківського району. Він повідомив, що двічі ножем в груди вдарив брата співмешканки і той не подає ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики. Проте вони констатували лише смерть 26-річного мешканця Гусятинського району.

За попередньою інформацією, потерпілий приїхав у гості до рідної сестри. Сусіди відгукуються про родину негативно. Кажуть, що і жінка, і її співмешканець ведуть антигромадський спосіб життя, дебоширять, зловживають алкоголем. У день нещастя сім'я також розпивала спиртні напої.

Коли співмешканець вийшов у сусідню кімнату до батька, між братом та сестрою виник конфлікт і жінка покликала на допомогу. Цивільний чоловік відштовхнув швагра, а після цього схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним родича. Останній з пораненнями вийшов на подвір'я та впав. За деякий час на вулицю пішов і "захисник дружини". Він побачив непритомного швагра та викликав екстрені служби.

У скоєному 39-річний чоловік зізнався. Поліцейські Тернопільщини затримали та оголосили чортківчанину підозру у вбивстві. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.