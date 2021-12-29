У Чорткові гасили масштабну пожежу на хлбіокомбінаті (ФОТО)

Масштабна пожежа на Чортківському хлібокомбінаті: до гасіння задіяно 8 одиниць техніки та залучено 35 осіб. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

До рятувальників 28 грудня о 18:33 надійшло повідомлення про пожежу на території комбінату хлібопродуктів у Чорткові на вулиці Білецька.

Загоряння виникло в окреморозташованій складській будівлі. До місця події направили чергові відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини, 22 державного пожежно-рятувального поста та автодрабину, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Основні сили зосередили на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо й складу паливно-мастильних матеріалів.

До місця пожежі направили пожежний потяг з м.Тернопіль.

О 20:50 пожежу локалізували на площі 1 тис 300 кв. м. А о 23:07 пожежу повністю ліквідували.