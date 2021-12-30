Замість догляду убив, але покарання незворотнє

Закривавлене тіло 77-річного тернополянина виявив його доглядальник й викликав поліцію.

На тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження, а сам чоловік був закинутий меблями.

Доглядальник повідомив, що уже 2 дні не приходив до підопічного, але розшуківці зауважили, що він у своїх показах плутається і щоразу виникають нові деталі.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники Тернопільського райуправління поліції встановили, що напередодні доглядальника зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли він крав продукти харчування із магазину. Саме їх виявили в квартирі загиблого при огляді місця злочину. Знайшли в кімнаті і телефон підозрюваного, а в смітнику неподалік будинку його закривавлений одяг.

Доглядальник визнав свою причетність до смерті пенсіонера. Причиною сварки стали постійні докори. Потерпілий звинувачував доглядальника у крадіжках грошей.

28 грудня сварка завершилася вбивством. Після злочину чоловік включив газ та втік. Чому повернувся і викликав поліцію - не відомо.

Підозрюваний - житель обласного центру, 1966 року народження. В поле зору працівників поліції раніше не потрапляв.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.