У Чортківському районі трагедія забрала життя двох людей

У палаючому будинку в с. Поділля Товстенської територіальної громади, що на Чортківщині, загинуло двоє людей.
Повідомлення про пожежу до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло 4 січня о 08:15.
На місце події направили місцеву пожежну команду сел. Товсте та оперативну групу Чортківського районного управління Головного управління.
Під час ліквідації надзвичайної події виявлено тіла двох людей, 1978 та 1957 років народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, диван, телевізор, двері на загальній площі 3 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.