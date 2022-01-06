У Тернопільській області на дорозі Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече перекинулась цистерна з бензином (ФОТО)

271245272 2141604795979029 8071163577101387924 n5 січня о 20 год 22 хв до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 «Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече», в селищі Нагірянка Нагірянської територіальної громади Чортківського району відбулося перекидання сідельної автоцистерни з бензином.

Для ліквідації наслідків ДТП та недопущення виникнення пожежі і вибуху на місце події направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Після прибуття до місця виклику встановлено, що відбулася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя автодороги, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

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З метою запобігання виникнення пожежі та вибуху створено пінну подушку та виконано обвалування з піску для обмеження розтікання пального. Місцевою адміністрацією з восьми прилеглих будинків проведено евакуацію мешканців, працівниками РЕМ відключено електропостачання прилеглих вулиць.

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Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління проведено перекачування пального в резервну автоцистерну.

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Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку.

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