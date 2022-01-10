На Тернопільщині горіли навантажувач та автомобіль

У святкові дні на Тернопільщині вогнеборцями врятовано два навантажувачі, два трактори та п’ять комбайнів.

6 січня о 14:36 у сел. Козова Тернопільського району на вул. Богуна виникла пожежа навантажувача «MANITОU» на території місцевого товариства.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік, дві автомобільні шини навантажувача, пошкоджено навантажувач на площі 7 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння вогню врятовано два навантажувачі «MANITОU», два трактори «FASTRAC» та п’ять комбайнів «CLAAS».

10 січня о 00:39 на автодорозі між с. Плебанівка та с. Деренівка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа автомобіля «ВАЗ 2106», що належить 33-річному жителю с. Вівся Козівської територіальної громади. Вогонь знищив даний автомобіль на площі 4 м кв. Пожежу ліквідовано підрядниками Головного управління ДСНС.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.