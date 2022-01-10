У трьох аваріях на Тернопільщині постраждали 9 людей

Дев'ять травмованих - наслідки трьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 8 та 9 січня, повідомляють у Відділі комунікації поліції.

Восьмого січня близько 17:45 водій автомобіля Chevrolet Tacuma, рухаючись автодорогою в смт. Заводське, не надав переваги у русі Opel Vectra і врізався в нього. В результаті удару Opel відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся ще й з автівкою марки Renault Duster.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. До лікарні з травмами потрапили двоє пасажирів серед яких - вагітна жінка. Водії попередньо тверезі.

Цього ж вечора о 22:33 на лінію "102" надійшло повідомлення від невідомого про те, що на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Варваринці, ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Escort не впорався з керуванням, з'їхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Opel Astra.

Водієві Форда та двом пасажирам надали меддопомогу й госпіталізували.

9 січня неподалік села Довжанка водій автомобіля Volkswagen не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де врізався в дерево. За меддопомогою зверталися і кермувальник, і троє пасажирів.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.