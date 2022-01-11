На Тернопільщині судитимуть 17-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дівчини

суд 3333На Тернопільщині судитимуть підлітка, обвинуваченого у зґвалтуванні 13-річної дівчини.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного мешканця одного із сіл Тернопільського району, що обвинувачується у зґвалтуванні 13-річної дівчини, повідомляють у пресслужбі прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що вказана подія трапилась 24 липня 2021 року на березі місцевого ставка, де відпочивала компанія підлітків. Після вживання спиртних напоїв один з юнаків зґвалтував малолітню.

Досудове слідство, що здійснювали слідчі поліції завершено. Обвинувачений перебуває під вартою.

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