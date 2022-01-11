На Тернопільщині судитимуть 17-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дівчини

Топ-10 січневих вакансій і зарплат Тернопільщини 2022 року Станом на початок січня через службу зайнятості Тернопільщини 270 роботодавців шукали працівників на 530 вакансій. Серед них 6,8% - із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це...

За місяць в міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися понад 250 осіб Протягом листопада 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 260 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, що на 108 осіб менше ніж за...

Як знайти роботу оператора ПК На сучасному ринку праці найбільш затребувані спеціальності ті, які передбачають роботу з комп’ютером. Саме до цієї категорії можна віднести оператора ПК. Сам термін має досить широке тлумачення. До...

Новий бюджет Тернополя 2022 року дозволить продовжити розвиток міста Сесія міської Ради затвердила бюджет на наступний рік Що відбулося Сесія міської ради затвердила бюджет Тернопільської територіальної громади. Цього року бюджет враховує нові економічні реалії...