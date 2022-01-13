На Тернопільщині згоріли дві легківки

На Тернопільщині запустять виробництво безпілотників Вчора, 11 грудня, в Ланівцях відбулося засідання експертної групи щодо створення індустріального парку «LANIVTSI», в межах ініціативи «Західний індустріальний кластер».

У платіжках тернополян за тепло з'явився додатковий тариф У січні 2022 року тернополяни отримали платіжки за комунальні послуги із врахуванням плати за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Топ-10 січневих вакансій і зарплат Тернопільщини 2022 року Станом на початок січня через службу зайнятості Тернопільщини 270 роботодавців шукали працівників на 530 вакансій. Серед них 6,8% - із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це...

За місяць в міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися понад 250 осіб Протягом листопада 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 260 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, що на 108 осіб менше ніж за...