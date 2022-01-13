На Тернопільщині згоріли дві легківки

Минулої доби на Тернопільщині згоріли два автомобілі.
Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
У селі Переволока Чортківського району на вул. Забріддя загорівся гараж та легковий автомобіль ВАЗ-2107. Подія сталася 12 січня о 7:36.
Вогнем знищено Жигулі та пошкоджено газову плиту, морозильну камеру, стіни й стелю на площі 10 м кв. Вогонь загасив черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
О 23:30 у селі Петриків Тернопільського району на вул. Сонячна виникла пожежа гаража та легкового автомобіля PEUGEOT 605, внаслідок якої знищено дане авто та пошкоджено гараж на площі 25 м кв. Загоряння ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та другим відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Від вогню пожежниками врятовано житловий будинок.