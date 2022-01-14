На Зборівщині на одному відрізку дороги з інтервалом у декілька хвилин трапилося дві ДТП

271949454 238294725156011 8826850808501022378 nП’ятеро травмованих та чотири пошкоджені автомобілі: такий результат двох дорожньо-транспортних пригод на Зборівщині. Обидві ДТП трапилися 13 січня з інтервалом у декілька хвилин, зазначають у поліції.

Повідомлення про першу автопригоду поблизу села Ярчівці надійшло до правоохоронців о 18 годині від працівників служби надзвичайних ситуацій. На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська зіткнулися три автівки.

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Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативно групи попередньо встановили, що водій автомобіля «Аudi a6» рухаючись на частково обледенілій ділянці дороги ймовірно допустив зіткнення із автомобілем «Fiat Doblo». Після цього «Аudi» виїхала на зустрічну смугу і там зіткнулася автомобілем «Renault». Трьох потерпілих з різними травмами госпіталізовано до лікувальних закладів.

О 18:10 на даній ділянці дороги трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль «HONDA» не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку «DAF» з газовою цистерною. Внаслідок автопригоди травмувалися дві пасажирки «HONDA ». Одну потерпілу медики доправили до лікарні.

Цистерна зі зрідженим газом внаслідок ДТП пошкоджень не зазнала та загрози не становила. На місці події працювали рятувальники.

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Поліцейські встановлюють детальні обставини автопригод.

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