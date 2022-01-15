На Чортківщні під час гасіння пожежі постраждав рятувальник

На Чортківщні в с. Ліщанці горів житловий будинок. Пожежа швидко набирала обертів, гасіння ускладнювалось через негоду.

Повідомлення про пожежу на пункт зв’язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону надійшло вчора о 18:36, повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

На час прибуття до місця події співробітників Служби порятунку палало покрівля та перекриття будівлі на площі близько 200 м.кв.. Зважаючи на масштаб та складність гасіння керівником було прийнято рішення про додаткове залучення резервного караулу.

Всього, на місці події працювали 8 вогнеборців та дві одиниці пожежної техніки.

Під час гасіння пожежі відбувся обвал елементів покрівлі та перекриття, внаслідок чого один з співробітників ДСНС отримав травми. Його доставили у Бучацьку міську лікарню та після огляду направлено на амбулаторне лікування за місцем проживання.

О 21:27 пожежу ліквідували. Врятували одну житлову та дві господарських будівлі. Вогнем знищено покриття, перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку на площі 200 м.кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.