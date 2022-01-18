Громадський бюджет в Тернополі: можливість для людей чи засіб маніпуляції?

Школи, ліцеї, лікарні. Переважно вони виграють у Громадському бюджеті Тернополя. Часто застосовуючи адмінтиск. У цих ситуаціях корисні та цікаві проєкти громадських активістів приречені на поразку. Чи справедливо це? Як виправити ситуацію? За цю проблему взялася Українська Галицька Партія.
Щороку в Тернополі відбувається конкурс Громадського бюджету. Ініціатива хороша, бо таким чином тернополяни можуть впливати на якість життя в рідному місті, втілювати цікаві та корисні ідеї. Але що відбувається по факту?
Освітні заклади та заклади комунальної власності подають на Громадський бюджет багато своїх проєктів. І переважно ті проєкти виграють.
Звісно, благоустрій території, ремонт дороги біля навчального закладу чи спортивного поля - це базові потреби, їх міська рада повинна забезпечувати без жодних конкурсів! Але виходить казус: міськрада своїх обов’язків не виконує, освітні заклади ж змушені вирішувати свої потреби за допомогою конкурсу. Тоді проєкти активістів чи ініціативних груп втрачають будь-яку можливість виграти, бо просто їм нереально набрати більше голосів, ніж велика школа.
До того ж, комунальні заклади доволі часто використовують адмінтиск під час голосування, що є неприпустимим, бо нівелює ідею Громадського бюджету як такого.
Що маємо на практиці?
Цьогоріч результатом таких непродуманих умов конкурсу стало те, що з 16 проєктів-переможців Громадського бюджету 15 стосуються освітніх закладів і один - лікарні (12 проєктів стосуються шкіл, 1 - ліцею, 1 - коледжу, 1 - університету). Жоден з проєктів активістів не зміг набрати необхідної кількості голосів.
В інших містах України, наприклад, є успішний досвід вирішення цієї проблеми. У Львові освітні та медичні проєкти відділені в окремий розділ та змагаються між собою, що є цілком логічно.
“Безумовно, потреби навчальних та інших комунальних закладів повинні бути одними з пріоритетних для міста. Але Громадський бюджет має стати реальним незалежним інструментом для розвитку міста. Тому ми маємо дві вимоги до Тернопільської міської ради”, - каже Юлія Хлопова, освітянка, активістка Української Галицької Партії.
Що пропонує Українська Галицька Партія?
- 1. Виокремити проєкти освітніх та медичних закладів в окремий розділ конкурсу. І, звісно, внести відповідні зміни до Положення “Про Громадський бюджет Тернопільської міської територіальної громади”
- 2. Заборонити застосовувати адміністративний тиск керівникам підприємств, установ та організацій під час голосування. Якщо ж адмінтиск буде - знімати такі проєкти з голосування.
В Українській Галицькій Партії переконані, всі тернополяни повинні мати однакові умови для реалізації своїх ідей та ініціатив за допомогою бюджету участі.