Громадський бюджет в Тернополі: можливість для людей чи засіб маніпуляції?

Школи, ліцеї, лікарні. Переважно вони виграють у Громадському бюджеті Тернополя. Часто застосовуючи адмінтиск. У цих ситуаціях корисні та цікаві проєкти громадських активістів приречені на поразку. Чи справедливо це? Як виправити ситуацію? За цю проблему взялася Українська Галицька Партія.

Щороку в Тернополі відбувається конкурс Громадського бюджету. Ініціатива хороша, бо таким чином тернополяни можуть впливати на якість життя в рідному місті, втілювати цікаві та корисні ідеї. Але що відбувається по факту?

Освітні заклади та заклади комунальної власності подають на Громадський бюджет багато своїх проєктів. І переважно ті проєкти виграють.

Звісно, благоустрій території, ремонт дороги біля навчального закладу чи спортивного поля - це базові потреби, їх міська рада повинна забезпечувати без жодних конкурсів! Але виходить казус: міськрада своїх обов’язків не виконує, освітні заклади ж змушені вирішувати свої потреби за допомогою конкурсу. Тоді проєкти активістів чи ініціативних груп втрачають будь-яку можливість виграти, бо просто їм нереально набрати більше голосів, ніж велика школа.

До того ж, комунальні заклади доволі часто використовують адмінтиск під час голосування, що є неприпустимим, бо нівелює ідею Громадського бюджету як такого.

Що маємо на практиці?

Цьогоріч результатом таких непродуманих умов конкурсу стало те, що з 16 проєктів-переможців Громадського бюджету 15 стосуються освітніх закладів і один - лікарні (12 проєктів стосуються шкіл, 1 - ліцею, 1 - коледжу, 1 - університету). Жоден з проєктів активістів не зміг набрати необхідної кількості голосів.

В інших містах України, наприклад, є успішний досвід вирішення цієї проблеми. У Львові освітні та медичні проєкти відділені в окремий розділ та змагаються між собою, що є цілком логічно.

“Безумовно, потреби навчальних та інших комунальних закладів повинні бути одними з пріоритетних для міста. Але Громадський бюджет має стати реальним незалежним інструментом для розвитку міста. Тому ми маємо дві вимоги до Тернопільської міської ради”, - каже Юлія Хлопова, освітянка, активістка Української Галицької Партії.

Що пропонує Українська Галицька Партія?

1. Виокремити проєкти освітніх та медичних закладів в окремий розділ конкурсу. І, звісно, внести відповідні зміни до Положення “Про Громадський бюджет Тернопільської міської територіальної громади” 2. Заборонити застосовувати адміністративний тиск керівникам підприємств, установ та організацій під час голосування. Якщо ж адмінтиск буде - знімати такі проєкти з голосування.

В Українській Галицькій Партії переконані, всі тернополяни повинні мати однакові умови для реалізації своїх ідей та ініціатив за допомогою бюджету участі.