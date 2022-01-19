Все, що треба знати про обігрів площ загального користування

Про зміну форму нарахування та інвентаризацію будинків — уся доступна інформація

Що змінилося у грудні?

З грудня минулого року вступили в дію низка законів та постанов Кабінету міністрів України. Комунальні підприємства зобов’язані послуговуватися цими нормами. Головні положення законодавства передбачають ключові зміни.

- Всі власники багатоквартирного будинку несуть відповідальність за його функціонування. Тобто, власник квартири у будинку має сплачувати свою частку за обслуговування місць загального користування.

несуть відповідальність за його функціонування. Тобто, власник квартири у будинку має сплачувати свою частку за обслуговування місць загального користування. - Ця норма стосується також оплати обігріву місць загального користування таких, як під’їзди, горища, підвали тощо. За обігрів цих площ зобов’язані платити свою частку усі, в тому числі власники індивідуального опалення. Раніше оплату цих площ забезпечували лише абоненти підключені до центрального опалення.

таких, як під’їзди, горища, підвали тощо. За обігрів цих площ зобов’язані платити свою частку Раніше оплату цих площ - Змінився і спосіб нарахування за оплату тепла. Раніше нараховували за площу, а тепер нараховують за гігакалорії, які споживає будинок. Така система передбачає оплату тільки фактично використаного тепла.

Таким чином, нова система мала б зробити нарахування за тепло справедливішими, оскільки раніше весь тягар оплати за місця загального користування несли лише абоненти централізованого опалення.

Чому треба обігрівати “спільну площу”?

Обігрів місць загального користування є нагальною необхідністю. Від цього залежить функціонування холодного водопостачання, каналізації та інших мереж.

Поширена думка, коли “у під’їзді холодно”, тоді нема за що платити. Однак ця думка є хибною, оскільки, у будь-якому випадку, у місцях загального користування є плюсова температура, яка забезпечується постачанням теплоносія до будівлі. В протилежному випадку, якщо б всередині будинку була мінусова температура, тоді б вода холодного водопостачання та каналізація замерзли б і не працювали б. Тож це тепло також потрібно оплачувати.

За обігрів місць загального користування оплата нараховується у два способи:

- Для будинків, де встановлені лічильники на вході, нарахування здійснюються за показами такого лічильника. Для будинків, які не мають теплових лічильників уряд розробив методику, за якою обраховують опалення площі загального користування. Цією методикою зобов’язані користуватися усі теплокомуненерго по всій території України.

- Методика передбачає — на місця загального користування в залежності від поверховості будівлі закладається 10-18 % від загального обсягу спожитої теплової енергії. Наприклад, для будівлі вищої за 5 поверхів цей коефіцієнт складатиме 10 %. Для одноповерхової будівлі — 18 %.

Мешканці будинків можуть змінити частку нарахувань за опалення місць загального користування. Можна встановити так звані понижуючий або підвищений коефіцієнт.

Наприклад мешканці зборів можуть ухвалити рішення, що абоненти централізованого опалення, або індивідуального опалення — платитимуть більші частки за обігрів місць загального користування. Таке рішення ухвалюється протоколом загальних зборів мешканців будинку.

Є приклади, коли мешканці готові прийняти таке рішення. Про це розповів голова одного з ОСББ Сергій Лупак. За його словами, мешканці одного з будинків, де більшість перейшла на індивідуальне опалення, планують ухвалити рішення про підвищення оплати для квартир, які залишилися на централізованому опаленні і закон надає їм таке право.

Що буде з нарахуваннями?

Загалом на сьогодні власниками індивідуального опалення сплачено вже понад 700 тис грн за новою системою нарахувань. Це свідчить про те, що частина тернополян розуміє, як працює нова система і погоджуються, що нарахування мають бути справедливими. Свою частку мають сплачувати усі: і абоненти централізованого опалення і ті, хто мають індивідуальне.

Разом з тим, нова урядова формула нарахування не позбавлена недоліків. Вона не враховує особливостей будинків. Наприклад, в окремих будинках відсутні батареї у під’їздах та інших місцях загального користування, де вони передбачені технічними умовами. В окремих випадках транзитні стояки, які проходять через квартири власників індивідуального опалення, ізольовані, або ж демонтовані. Тож такі власники квартир не мали б платити за стояки.

Усю інформацію про такі випадки до теплокомуненерго мали подати управляючі компанії (ЖЕКи) та ОСББ, щоб теплокомуненерго здійснило коректні нарахування. Однак, не всіх керівники управляючих компаній зробили це вчасно. Тому могли бути помилкові нарахування.

Минулого тижня, за дорученням міського голови Сергія Надала, у місті створено спеціальні робочі групи для перевірки багатоквартирних будинків і забезпечення справедливості нарахувань за площі спільного використання. Робочі групи вже проводять обстеження місць загального користування (горищ, підвалів, сходових кліток) та допоміжних приміщень в будинках для з’ясування стану теплоізоляції транзитних трубопроводів, наявності батарей. До складу таких груп входять самі мешканці будинків, представники ОСББ чи управляючої компанії, а також представник теплокомуненерго.

Вже є перші результати роботи. Зокрема за результатами роботи однієї з таких груп встановлено, що у 60 % обстежених квартир, транзитні стояки не були заізольовані належним чином, хоча мешканці були переконані, що все зроблено правильно. В окремих будинках відсутні батареї. У деяких випадках транзитні стояки демонтовані.

Усю цю інформацію буде узагальнено і передано у теплокомуненерго. Тепловики проведуть перерахунок за грудень і січень. Нарахування будуть здійснюватися відповідно до реальної ситуації у кожному будинку.

Що робити, щоб рахунки були меншими?

Запровадження нової системи вже принесло переваги. Якщо порівняти рахунок за тепло для однокімнатної квартири на 50 кв м у грудні минулого року і тепер, то платіжка за рахунок справедливішого розподілу оплати за площі загального користування зменшилася на 300 грн, при тому, що цього року грудень був значно холодніший, тобто витрати на тепло були більшими.

Разом з тим, про зменшення витрат усього будинку на тепло мають дбати усі мешканці багатоквартирних будинків, бо тепер нараховують не за площу, а за реально спожиті гігакалорії. Тож такі заходи, як заміна вікон, утеплення фасадів, заміна дверей можуть на суттєво зменшити тепловтрати будинків.

Ті, хто живуть у модернізованих будинках, стверджують, що за два сезони витрачені кошти окупилися і рекомендують сусідам йти тим же шляхом, тобто утепляти власні будинки.

У Тернополі діє міська програма термомодернізації, яка дозволяє мешканцям сплатити 30 % за роботи утеплення фасаду. Цього року почала діяти ще й державна програма для ОСББ, коли мешканці сплачують за термомодернізацію 20 %, з бюджету міста надається 10 %, а держава дофінансовує 70 %.

Тож, чи швидше будинки будуть утеплені, тим меншими будуть рахунки. Зрештою, так живе уся Європа, де немає “нічийного майна”, а є господарське ставлення до спільного.