Школяр потрапив до реанімації в результаті аварії на Тернопільщині

Школяр потрапив до реанімації в результаті аварії, яка сталася близько 3 години ночі 14 травня.

На трасі Гусятин-Личківці у кюветі опинився автомобіль Opel Omega.

У ході перевірки правоохоронцям стало відомо, що двадцятип'ятирічний водій разом з двома неповнолітніми юнаками, розпивав спиртні напої. Після святкування тріо сіло в автомобіль, аби доїхати додому.

Проте кермувальник не впорався з керуванням та злетів у лісосмугу. Зупинилося авто лише після того, як врізалося в дерево.

Один із пасажирів, учень 10-го класу, за інерцією влетів у лобове скло та вдарився головою. Хлопця прооперували. Його стан важкий.

Кермувальник та інший неповнолітній травм не отримали. Водія освідчили. В його крові виявили 2,2 проміле алкоголю.