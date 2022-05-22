На Тернопільщині горів готельно-розважальний комплекс

Вчора, 21 травня, о 13:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території готельно-розважального комплексу в селі Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району.

До гасіння пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу служби порятунку, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнем знищено горище басейну на площі 100 м.кв, 2 пластикових вікна, 3 дерев’яних дверей, облицювання стін та стелі на площі 100 м.кв., покриття АЗС на площі 20 м.кв. Пошкоджено облицювання стін та стелі басейну, дерев’яну обрешітку та покриття на площі 355 м.кв., 3 металопластикових вікна, покриття АЗС на площі 45 м. кв.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 14:39 пожеду вдалося локалізувати на площі 400 м.кв., а о 16:25 ліквідувати.

Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.