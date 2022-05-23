Тернопільщина втратила ще одного Героя

Захищаючи рідну землю від ворога, сержант мотопіхотного взводу Ярослав Кондратюк, віддав найдорожче – своє життя!

Тернополянин загинув 21 травня під час артилерійського обстрілу під Запоріжжям.

Висловив щирі співчуття рідним і близьким Героя міський голова Сергій Надал: «Не забудемо мужність та подвиг Героя! Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.

Громада і країна пам’ятає всіх, хто віддав своє життя захищаючи цілісність і суверенність України.

Всіх, хто, ні на мить не вагаючись, став у лави українського війська, щоб вигнати окупанта з нашої землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Ярослава Кондратюка.

Вічна пам'ять! Слава Україні!»