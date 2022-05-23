На Збаражчині внаслідок ДТП загинув пасажир «Дев’ятки»

283669845 316371990678349 2225694025152214205 nУ неділю, 22-го травня, о 10:17 на автомобільній дорозі між селами Новики і Іванчани Збаразької ОТГ Тернопільського району відбулося ДТП.

 

Водій автомобіля марки ВАЗ 2109 не впорався з керуванням, внаслідок чого машина перекинулась на автодорозі. Від отриманих травм пасажир автомобіля загинув на місці аварії.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, для деблокування тіла загиблого на місце події залучалися рятувальники. Вони також провели огородження місця події та заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

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