На Збаражчині внаслідок ДТП загинув пасажир «Дев’ятки»

У неділю, 22-го травня, о 10:17 на автомобільній дорозі між селами Новики і Іванчани Збаразької ОТГ Тернопільського району відбулося ДТП.

Водій автомобіля марки ВАЗ 2109 не впорався з керуванням, внаслідок чого машина перекинулась на автодорозі. Від отриманих травм пасажир автомобіля загинув на місці аварії.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, для деблокування тіла загиблого на місце події залучалися рятувальники. Вони також провели огородження місця події та заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.