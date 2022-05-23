Мешканець Тернопільщини потрапив в реанімацію після застілля. Його вдарив ножем сусід

В реанімацію із проникаючим ножовим пораненням у живіт потрапив житель Копичинців. Чоловіка поранив знайомий. Сталося це 21 травня близько 20:00.

За попередньою інформацією, потерпілий прийшов у гості до сусіда. Там був ще один знайомий. Чоловіки розпивали спиртні напої.

Під час застілля господар згадав про давній конфлікт і це стало причиною суперечки, яка завершилася ножовим пораненням - господар будинку вдарив ножем сусіда.

Додому потерпілий дійшов самостійно. Поранення побачила мама і викликала швидку. 33-річного чоловіка прооперували.

Потерпілий повідомив, хто завдав йому ножове поранення. Підозрюваного затримали. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.