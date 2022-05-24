На Теребовлянщині автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі скутером

З численними травмами до лікарні в хірургічно-травматологічне відділення бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала жительку Микулинецької територіальної громади. 37-річна жінка потрапила в аварію.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 травня близько 20:30 в селищі Дружба. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля BMW Х5 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі скутером Honda, яким керувала потерпіла.

В учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Не впорався з керуванням та впав зі скутера марки "Soul" і 21-річний житель Іванівської територіальної громади. Травмованого хлопця доправили до лікарні. По обох аваріях триває перевірка.