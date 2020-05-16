За добу на Тернопільщині підтверджено 5 випадків COVID-19

В Тернопільській області за попередню добу офіційно підтверджено 5 нових випадків COVID-19.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9.00 16 травня на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР – у 1065 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 992 випадки - дорослі, 73 випадки – діти.

Видужало 547 осіб. Летальних зафіксовано 22 випадки.

Кількість хворих коронавірусом по районах:

🔷349– жителі Кременецького району

🔷193– жителі Монастириського району

🔷128 – жителі Шумського району

🔷96– жителі міста Тернополя

🔷64 – жителі Бучацького району

🔷53 – жителі Чортківського району

🔷45 – жителі Заліщицького району

🔷25 – жителі Козівського району

🔷22– жителі Збаразького району

🔷19– жителі Лановецького району

🔷14 – жителі Тернопільського району

🔷14 – жителі Гусятинського району

🔷14– жителі Теребовлянського району

🔷13– жителі Борщівського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷5– жителі Підволочиського району

🔷3 – жителі Бережанського району

🔷3 – жителі Зборівського району

В Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.