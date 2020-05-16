За добу на Тернопільщині підтверджено 5 випадків COVID-19

В Тернопільській області за попередню добу офіційно підтверджено 5 нових випадків COVID-19.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9.00 16 травня на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР – у 1065 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 992 випадки - дорослі, 73 випадки – діти.
Видужало 547 осіб. Летальних зафіксовано 22 випадки.
Кількість хворих коронавірусом по районах:
🔷349– жителі Кременецького району
🔷193– жителі Монастириського району
🔷128 – жителі Шумського району
🔷96– жителі міста Тернополя
🔷64 – жителі Бучацького району
🔷53 – жителі Чортківського району
🔷45 – жителі Заліщицького району
🔷25 – жителі Козівського району
🔷22– жителі Збаразького району
🔷19– жителі Лановецького району
🔷14 – жителі Тернопільського району
🔷14 – жителі Гусятинського району
🔷14– жителі Теребовлянського району
🔷13– жителі Борщівського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷5– жителі Підволочиського району
🔷3 – жителі Бережанського району
🔷3 – жителі Зборівського району
В Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.