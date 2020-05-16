За вбивство сусіда зловмисник відсидить 12 років за ґратами

Тернопільський міськрайонний суд жителя одного із сіл Збаразького району визнав винним в умисному вбивстві та незаконному зберіганні наркотиків.

Прокурором доведено у суді, що у серпні 2018 року за місцем тимчасового проживання обвинуваченого, між ним та його сусідом виник побутовий конфлікт. Під час бійки чоловік завдав потерпілому кілька ударів, в результаті яких той помер, наголошують у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Враховуючи, наявність обтяжуючих обставин, а саме - рецидив злочинів, вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, судом призначено винній особі покарання у виді 12 років позбавлення волі.