За добу на Тернопільщині виявлено лише 3 нових випадки COVID-19

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 9:00 18 травня на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР – у 1081 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1008 випадків - дорослі, 73 випадки - діти), з них 22 летальних. Видужало 599 осіб.
За попередню добу:
- видужала 21 особа, в тому числі 3 медика
- проведено 213 досліджень
- підтверджено вперше 3 випадки зараження вірусом COVID-19
Географія поширення нових випадків:
Монастириський район (1 особа):
м. Монастириська – 1
Кременецький район (2
Кременецький район (2 особи):
- м. Кременець – 2
Загалом випадки підтверджено:
- м. Тернопіль – 97 (55 одужало);
- Бережанський район – 3 (3 одужало);
- Борщівський район – 13 (12 одужало);
- Бучацький район – 64 (53 одужало);
- Гусятинський район – 14 (10 одужало);
- Заліщицький район – 45 (33 одужало);
- Збаразький район – 22 (13 одужало);
- Зборівський район – 3 (3 одужало);
- Козівський район – 25 (23 одужало);
- Кременецький район – 359 (89 одужало);
- Лановецький район – 19 (16 одужало);
- Монастириський район – 194 (173 одужало);
- Підволочиський район – 5 (4 одужало);
- Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
- Теребовлянський район – 14 (7 одужало);
- Тернопільський район – 14 (7 одужало);
- Чортківський район – 53 (36 одужало);
- Шумський район – 132 (57 одужало).