За добу на Тернопільщині виявлено лише 3 нових випадки COVID-19

З якими європейськими країнами Тернопільщина налагодила партнерські зв’язки? На Тернопільщині тривають Дні Європи в Україні. Започаткували їх ще у 2003 році на знак підтвердження єдності України та Європи не лише за географічною ознакою, а й за духом, історією та спільними...

Роботу непродовольчих ринків у Тернополі відновлять з 16 травня У суботу, 16 травня, у Тернополі розпочнуть роботу непродовольчі ринки. Відповідне рішення прийняли на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.

Роботодавцям Тернопільщини зараз потрібні працівники на понад 10 000 вакансій. Є зарплата до 20 000 гривень У січні-квітні 2020 року 3048 роботодавців області подали у службу зайнятості області 10759 вакансій, що на 35,8% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року. З них 7,1% вакансій - із заробітною...

У Тернополі вже в суботу відкриють частину ринків У Тернополі питання щодо надання дозволу на відкриття об’єктів ринкової торгівлі розглянула робоча група спільно з директорами ринків та представниками ініціативних груп. Наразі діяльність ринків...