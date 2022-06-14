У Тернополі пенсіонерка покінчила життя самогубством

Через проблеми зі здоров’ям 79-річна жителька Тернополя покінчила життя самогубством.
Близько 5 ранку 13 червня жінка випала із восьмого поверху багатоповерхівки.
Тіло пенсіонерки виявив перехожий. Він викликав швидку та поліцію. Проте медики констатували смерть жінки.
За попередньою інформацією, потерпіла мешкала разом із чоловіком. Останнім часом скаржилася на проблеми зі здоров'ям, неодноразово зверталася за меддопомогою, але приймати призначені ліки відмовлялася.
Передсмертної записки не залишила, проте мала біля себе поезію на тему смерті.