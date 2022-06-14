Економіка Понад 7 тисяч безробітних шукають роботу на Тернопільщині За 5 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними... Більше ...

Суспільство У Тернополі пенсіонерка покінчила життя самогубством Через проблеми зі здоров’ям 79-річна жителька Тернополя покінчила життя самогубством. Близько 5 ранку 13... Більше ...

Суспільство 14 червня кілька тернопільських вулиць буде без газопостачання У зв’язку з проведенням аварійних робіт на підземному газопроводі середнього тиску, що на вул. Євгена... Більше ...

Суспільство У паркових зонах нашого міста розташовані шість громадських вбиралень Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», стаціонарні і автоматизовані... Більше ...

Суспільство Вбивця з Тернопільщини проведе за ґратами 7 років За вбивство мешканця Підволочиської громади Тернопільського району засуджено до 7 років позбавлення... Більше ...

Суспільство На Кременеччині під час купання у місцевому ставі зник 28 річний молодик На Кременеччині під час купання у місцевому ставі, на відстані орієнтовно 40-45 метрів від берега, зник під... Більше ...

Суспільство Від початку купального сезону на Дальній пляж можна дістатися теплоходом З 10 червня у Тернополі розпочався купальний сезон. У Тернополі працюють два міські пляжі: «Циганка», що на... Більше ...

Спорт Альтернатива спортзалу. Вчимося правильно займатися на вуличних тренажерах Канікули розпочались, а тема вуличних тренажерів та тренувань на свіжому повітрі із їхньою допомогою... Більше ...