Жителі Збаража прощаються з айдарівцем

Запрошують на зустріч, де розкажуть про аудиторію бренду Спікер: Тарас Водяний - співзасновник та генеральний директор Sirocco Energy та дизайн агенції TAK AGENCY Свій досвід у створенні бізнесу, його діяльності, маркетингу, залучення фінансування і...

Вітаємо з Днем бухгалтера! На Тернопільщині служба зайнятості допомогла укомплектувати 114 вакансій для бухгалтерів 16 липня в Україні – День бухгалтера. Без фахівця цієї професії, древньої і до сьогодні необхідної, не може діяти жодне підприємство. Попит на бухгалтерів на ринку праці Тернопільщини існує...

16 липня у Тернополі пройдуть суботні сільськогосподарські ярмарки 16 липня, у Тернополі на трьох локаціях пройдуть традиційні суботні сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості нашого міста зможуть придбати фермерську продукцію за нижчими цінами, ніж є у...

На Тернопільщині під час дії воєнного стану платники податків зареєстрували 896 касових апаратів На Тернопільщині з початку року платники податків зареєстрували 9446 реєстраторів розрахункових операцій, з них 5095 – програмних РРО та 4351 – класичних.