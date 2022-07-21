Жителі Збаража прощаються з айдарівцем

Збаражчина має чергову непоправну втрату. Виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, загинув Василь Телішевський. 41-річний Герой був учасником Помаранчевої революції, Революції Гідності, у 2014-2016 роках служив добровольцем у батальйоні "Айдар".
Із початком повномасштабного вторгнення російських загарбників спершу був волонтером, а згодом уклав контракт із ЗСУ. Василь понад усе любив свободу, рідну Україну, був чесною, справедливою, мужньою людиною, готовою заради друзів і України віддати життя. Дуже пишався своїм дідусем, який був разом із родиною виселений до Сибіру, і служив для нього прикладом правдивого українського патріота. Щире співчуття родині, друзям, близьким загиблого...Слава Герою