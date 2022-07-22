Чи буде у нас нова "бойова пташка"?

Українці з усього світу згуртувалися щоб подолати ворога, який напав на нашу землю! Зараз українці в Канаді за ініціативи волонтерської організації UHELPUKRAINE, яка з початку російсько-української війни зібрала і передала на Україну близько сотні тон гуманітарної допомоги, започаткували збір коштів на безпілотник для української армії!

У Канаді проживає понад один мільйон українців. Якщо кожен пожертвує принаймні 7 канадських доларів- ціль буде досягнуто і ще одна «бойова пташка» полетить на Україну. Дякуємо друзям з Канади за таку чудову ініціативу і сподіваємось на бойовий і символічний подарунок до Дня Незалежності! Дізнатись детальніше про ініціативу Bayraktar можна на сайті організації www.uhelpukraine.org